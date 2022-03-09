Москвичам пообещали морозную погоду в среду

В Москве 9 марта ожидается морозная погода без осадков, температура воздуха будет до минус 6 градусов. Об этом рассказала РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня в Москве при переменной облачности обойдётся без осадков, но морозно. Температура в столице — минус 4 — минус 6», — сказала она.

По словам метеоролога, в Московской области ожидается от минус 4 до минус 9 градусов, ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет продолжать расти и составит 760 миллиметров ртутного столба — это примерно на 13 единиц выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил заявил, что настоящая весна придет в Москву примерно 5–17 марта. При этом он отметил, что с субъективной точки зрения весна уже пришла в столицу, так как в городе наблюдается солнечная сухая погода.