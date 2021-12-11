Москвичам пообещали морозную погоду 11 декабря

Морозная погода с переменной облачностью ждет жителей и гостей столицы 11 декабря. Столбики термометров днем покажут до -13 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра, в субботу в Москве будет переменная облачность без осадков. Местами может образоваться гололедица. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Днем температура воздуха опустится до -11…-13 градусов. Ночью столбики термометров покажут -12…-14 градусов.

В воскресенье, 12 декабря, станет немного теплее. Днем на улице будет от -3 до -5 градусов. По области местами пройдет небольшой снег. Также на дорогах будет гололедица. Ночью температура опустится до отметки от -5 до -7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснял, что морозную погоду в столицу принесли холодные воздушные массы, пришедшие с Новой Земли. По словам синоптика, установившиеся в московском регионе показатели характерны для Нарьян-Мара.