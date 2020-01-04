Москвичам пообещали мороз на Рождество

В ближайшие два дня изменения температуры будут незначительными. И днем, и ночью столбики термометров будут в среднем показывать около нуля. В некоторых районах вполне вероятны осадки в виде мокрого снега.

В ночь с 5 на 6 января похолодает. Температура воздуха снизится до -6 градусов, а еще через сутки — до -10 градусов по Цельсию. 8 января ожидается -3…-8 градусов ночью и -1…-6 градусов днем. Местами снег.