Экология 28 декабря 2022, 17:53 Москвичам пообещали мягкую погоду на новогодние праздники и теплый январь Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москве 31 декабря и 1 января будет до +2, возможны осадки

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В начале новогодних праздников — 31 декабря, 1 и 2 января — в Москве ожидается мягкая погода: от -3 до +2 градусов и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Январь в европейской части России, а также в Красноярском крае будет сравнительно теплым, ожидается «температура выше нормы», процитировал метеоролога ТАСС. На остальной территории страны она будет близка к норме.

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В Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также Якутии, Иркутской области и Красноярском крае будет много осадков, на Урале и Чукотке, — напротив, их дефицит.

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Вильфанд констатировал, что периоды аномального тепла в России становятся все чаще, климат меняется. По итогам 11 месяцев можно сказать, что 2022 год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Рекорд пока принадлежит 2020 году.

В последние дни Москву засыпает снегом. Высота сугробов сегодня достигла 30 сантиметров, увеличившись на девять сантиметров за сутки.