Москвичам пообещали метель 26 декабря

Жителей и гостей столицы ждет небольшой снег и метель в воскресенье, 26 декабря. Днем температура воздуха опустится до -7 градусов.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, днем в городе будет облачно. Также пойдет небольшой снег и будет метель с гололедицей. Столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов. Атмосферное давление составит 735–741 миллиметр ртутного столба.

В ночь на понедельник, 17 декабря, похолодает до -11…-13 градусов. Будет облачно с прояснениями, а местами пройдет небольшой снег. Новая рабочая неделя начнется с гололедицы и небольшого снега, который пройдет в некоторых районах Москвы. Температура воздуха на улице будет находиться в диапазоне от -7 до -9 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в выходные в центральной части России ухудшится погода. Причиной этому станет циклон «Квинтинус».Сначала произойдет усиление ветра, а затем повалит снег. Из-за ветра и влажности температура воздуха в ощущениях будет казаться на шесть-восемь градусов ниже реальной.