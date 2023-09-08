Экология 08 сентября 2023, 04:41 Москвичам пообещали летнюю погоду с воскресенья по среду Вильфанд: в Москве ожидается потепление до +25 градусов с воскресенья по среду РИА «Новости»

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С воскресенья по среду в Москве ожидается потепление до +25 градусов. Погода будет сухой, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С воскресенья погода уже будет соответствовать августу — +20… +22 градуса. <…> Осадков в эти дни не ожидается, так что на сентябрь пока жаловаться рано», — сообщил синоптик.

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Вильфанд отметил, что ко вторнику температура в столице повысится до +18…+23 градусов, в среду столбики термометра поднимутся до +25 градусов. Метеоролог пояснил, что это не «бабье лето», оно еще впереди. «Бабье лето» наступает после длительного периода похолодания, а в Москве погода некомфортной будет только в пятницу, пояснил Вильфанд.

Ночь 7 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура составила +8,9 градуса. Погоду в столичном регионе определяла периферия антициклона.