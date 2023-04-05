Экология 05 апреля 2023, 08:56 Москвичам пообещали ясную теплую погоду в среду Гидрометцентр: 5 апреля в Москве будет ясно и до +14 Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве сегодня будет от +12 до +14 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Скорость северного и северо-восточного ветра составит до 14 метров в секунду. Атмосферное давление — 751 миллиметр ртутного столба. В ночь на четверг температура воздуха опустится до +2 градусов.

Реклама

В Московской области столбик термометра поднимется до +15, а ночью возможны заморозки — до -1 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал теплую и солнечную погоду в Москве и Подмосковье на этой неделе. Существенных осадков и холодов не предвидится, но ночами температура воздуха иногда еще может опускаться ниже нуля. Зато днем ожидается +10 градусов и больше — будет на три-четыре градуса теплее нормы. Погоду в московском регионе будут определять антициклоны северо-запада и Скандинавии. Возможно, к концу недели начнет зацветать зелень.