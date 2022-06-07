Москвичам пообещали «июльскую» погоду к концу недели

В Москву в конце недели придет жаркая погода. По своим показателям она будет соответствовать второй половине июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — …+14…+16 градусов, дневные — …+24…+27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату», — отметил синоптик в беседе с РИА «Новости». Вильфанд также добавил, что существенных осадков в столице не ожидается.

Такое потепление, по его словам, вызвано тем, что отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии.

«Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло», — пояснил синоптик.

Другим фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой. Однако это также может спровоцировать более облачную погоду.

Как пояснил Вильфанд, поверхность почвы охлаждаться не будет, «потому что облака будут этому препятствовать».