Москвичам пообещали холодный май

В мае москвичам не придется рассчитывать на весеннее тепло. Почти до конца месяца на улице будет довольно прохладно. Температура опустится ниже климатической нормы.

Первая декада мая среднесуточная температура превышала норму на 2-3 градуса, сообщил 13 мая сайт «Метеоновости».

«В последующие дни, практически до 25 мая, погода в Москве будет холодной», — говорится в публикации.

Уже с 13 мая температура воздуха в столице существенно снизится. В некоторые дни значения термометров будут ниже нормы на 5 градусов. Ситуация немного изменится только после 25-го числа: ночью ожидается около +10, а днем — до +20 градусов.

Синоптики отмечают, что в целом в мае вероятна небольшая, хоть и отрицательная климатическая аномалия.

В последнее время такие явления возникают все чаще. Одни регионы страдают от нетипичной жары, а на других территориях холодно. По мнению климатологов, подобные ситуации будут возникать ежегодно.