    13 мая 2020, 13:38

    Москвичам пообещали холодный май

    Александра Ломейко

    В мае москвичам не придется рассчитывать на весеннее тепло. Почти до конца месяца на улице будет довольно прохладно. Температура опустится ниже климатической нормы.
    Москвичам пообещали холодный май

    Первая декада мая среднесуточная температура превышала норму на 2-3 градуса, сообщил 13 мая сайт «Метеоновости».

    «В последующие дни, практически до 25 мая, погода в Москве будет холодной», — говорится в публикации.

    Уже с 13 мая температура воздуха в столице существенно снизится. В некоторые дни значения термометров будут ниже нормы на 5 градусов. Ситуация немного изменится только после 25-го числа: ночью ожидается около +10, а днем — до +20 градусов.

    Синоптики отмечают, что в целом в мае вероятна небольшая, хоть и отрицательная климатическая аномалия.

    В последнее время такие явления возникают все чаще. Одни регионы страдают от нетипичной жары, а на других территориях холодно. По мнению климатологов, подобные ситуации будут возникать ежегодно.