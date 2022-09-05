Экология 05 сентября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали холодный дождливый понедельник Специалист центра «Фобос» Синенков: 5 сентября в Москве будет дождливо и до +12 градусов РИА «Новости»

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Температура воздуха 5 сентября в Москве не поднимется выше +12 градусов, возможны кратковременные дожди. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице — +10…+12 градусов, по Московской области — от +8 до +13 градусов», — сообщил Синенков.

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