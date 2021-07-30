Москвичам пообещали грозу и сильный ветер в пятницу

Синоптики прогнозируют в Москве дождь с грозой и порывистым ветром. Жителей мегаполиса предупредили об этом в столичном МЧС. Экстренное предупреждение появилось на сайте ведомства.

Дождь в пятницу ожидается в Москве в течение всего дня, он будет идти вплоть до 21:00. Будет гроза, а при ней порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, рассказали спасатели.

Москвичей в грозу призвали не прятаться под деревьями, рекомендуется обходить непрочные конструкции. А водителям лучше снизить скорость, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от машин впереди. Парковать авто рядом с деревьями не стоит. Детей нельзя оставлять без присмотра.

Синоптики ранее прогнозировали теплые ночи в Москве. В Гидрометцентре обещали, что в пятницу осадков будет больше, чем в последующие дни. Роман Вильфанд при этом не исключал, что в августе жаркие дни снова вернутся.

Аналитики «Яндекса» ранее подвели погодные итоги июля. Температура в этом месяце была в среднем выше нормы на 2,8 градуса. Жара держалась более двух недель.