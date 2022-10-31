Москвичам пообещали гололед в ближайшие сутки | 360°

Экология 31 октября 2022, 08:49 Москвичам пообещали гололед в ближайшие сутки Синоптик Синенков предупредил москвичей о гололеде в ближайшие сутки Публичное достояние

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В Москве в ближайшие сутки будет гололед, но потом он должен пройти, так как до конца недели осадков не будет. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он напомнил, что для образования гололедицы нужны два условия — отрицательная температура и осадки. По ночам температура будет около ноля, а вот осадков во вторник в российской столице уже не будет, добавил он.

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«И хотя температурный режим не поменяется, в ночные часы — до минус одного-двух градусов, а днем до плюс трех, поэтому все это растает, и, учитывая то, что новых осадков мы не ожидаем, то гололедица сойдет на нет», — рассказал Синенков.

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В воскресенье в Москве начался снегопад с дождем, дороги покрылись льдом. Из-за погодных условий в городе отменили или задержали более 50 авиарейсов. В столице также объявили желтый уровень погодной опасности.