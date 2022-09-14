Москвичам пообещали дождливую погоду в среду | 360°

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Москвичам пообещали дождливую погоду в среду

Метеоролог Леус сообщил об облачной и дождливой погоде в Москве в среду

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В среду, 14 сентября, москвичей ожидает облачная и дождливая погода. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

«Пройдут небольшие дожди, ожидается преимущественно облачная погода. Температура в столице поднимется до 14 градусов тепла, ветер до восьми метров в секунду», — написал он.

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Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже календарной нормы. Геомагнитное поле находится в спокойном состоянии, солнечная активность умеренная.

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«Дожди прекратятся во второй половине дня в четверг, температура начнет повышаться», — добавил синоптик.

Ранее в субботу, 10 сентября, в Москве зафиксировали два температурных рекорда. Этот день стал самым теплым и самым холодным с начала осени в столице. Максимальная температура достигала 15,3 градуса тепла, а минимальная опускалась до 2,2 градуса.

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