Москвичам пообещали дожди и до +23 градусов в понедельник

Сегодня, 8 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Температура воздуха не поднимется выше +23 градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Максимальная температура в столице — +21...+23 градуса, по области — +20...+25», — сообщил синоптик.

Скорость северного ветра составит три-восемь метров в секунду. Синенков предупредил, что атмосферное давление будет повышаться и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в нескольких регионах России, включая Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую области.

Российские шеф-повара советуют в жару есть легкие, насыщенные влагой и витаминами блюда, например холодный суп из баклажанов, тартар из лосося, холодный итальянский десерт карпаччо из ананаса с сорбетом.