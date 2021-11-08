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    08 ноября 2021, 09:07

    Москвичам пообещали дождь и низкое давление 8 ноября

    Представитель Фобоса Синенков: 8 ноября в Москве будет тепло и дождливо

    Андрей Иванов

    Днем 8 ноября в Москве будет облачная погода. Временами возможен дождь, атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

    Москвичам пообещали дождь и низкое давление 8 ноября

    «Сегодня мы ожидаем облачную погоду, временами дождь, максимальная температура в столице +5…+7 [градусов], по области — +3…+8 [градусов]. Ветер юго-западный, пять-десять метров в секунду, порывистый», — поделился прогнозом собеседник.

    По словам Синенкова, атмосферное давление в столице в течение дня упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 12 миллиметров ниже нормы.

    Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в столице начнется снег и погода перейдет в статус «предзимье». Он добавил, что дороги покроются ледяной коркой, и призвал автомобилистов и пешеходов быть осторожнее. Синоптик не исключил резкие скачки атмосферного давления.