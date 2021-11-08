Москвичам пообещали дождь и низкое давление 8 ноября

Днем 8 ноября в Москве будет облачная погода. Временами возможен дождь, атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем облачную погоду, временами дождь, максимальная температура в столице +5…+7 [градусов], по области — +3…+8 [градусов]. Ветер юго-западный, пять-десять метров в секунду, порывистый», — поделился прогнозом собеседник.

По словам Синенкова, атмосферное давление в столице в течение дня упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 12 миллиметров ниже нормы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в столице начнется снег и погода перейдет в статус «предзимье». Он добавил, что дороги покроются ледяной коркой, и призвал автомобилистов и пешеходов быть осторожнее. Синоптик не исключил резкие скачки атмосферного давления.