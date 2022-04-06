Москвичам пообещали дождь и мокрый снег 6 апреля

В Москве в среду днем будет облачно и без осадков, но вечером опять начнется дождь и мокрый снег. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала РИА «Новости».

Ночью через столичный регион прошел атмосферный фронт. В связи с этим погода налаживается. Большую часть дня она будет облачной с прояснениями. Вечером погода немного испортится. Примерно после 18 часов снова ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, отметила она.

Столбик термометра в Москве покажет до +5…+7 градусов. В Подмосковье ожидается температура до +3…+8 градусов.

Ветер в российской столице будет дуть с юго-запада со скоростью четыре-пять метров в секунду. Однако отдельные его порывы могут достигать 10–12 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 737 миллиметров ртутного столба, но это на 10 единиц ниже привычных значений.

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что по-настоящему весенняя погода придет в европейскую часть России не раньше мая. Зато потом синоптик пообещал радужные прогнозы на все лето.