Москвичам пообещали долгожданное тепло. Достаем купальники?

Небольшое повышение температуры ожидает жителей московского региона в ближайшие дни. Столбик термометра может показать от +10 до +15 градусов тепла. Не курорт, конечно, но мерзнуть мы точно не будем. Об этом «360» сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Завтра мы прогнозируем, что в Москве ночью температура будет от 0 до +2 градусов, дневная температура — от +10 до +12. Это заметно выше, чем вчера и сегодня на 3-4 градуса», — рассказал метеоролог.

По его словам такая же погода будет 27 и 28 сентября. Ночи станут чуть теплее — от +3 до +5 градусов.

«А повыситься температура уже 29-го и 30-го. Мы прогнозируем от +10 до +15 тепла. Но будет облачно», — добавил Вильфанд.

По его словам, сейчас температура в Москве и области ниже нормы конца сентября примерно на два градуса. В следующем месяце ожидать 20-градусного тепла не стоит, но температура может оказаться достаточно комфортной.

«В октябре еще возможно повышение температур до +13+15 градусов и при ясной солнечной погоде этот период можно ассоциировать с поздним бабьим летом», — заключил руководитель Гидрометцентра.