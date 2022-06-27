Москвичам пообещали до +33 градусов в понедельник

В последний понедельник июня в Москве будет сухая и жаркая погода, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Столбик термометра в российской столице, по его словам, поднимется до +33 градусов.

«Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице — +31… +33 градуса, по области — +29… +34. Ветер северо-западный, от трех до восьми метров в секунду», — рассказал синоптик.

Существенных изменений атмосферного давления не будет. Оно составит 751 миллиметр ртутного столба.

Спастись от жары москвичи могут в 139 местах отдыха, из которых купаться можно в 13 — они получили разрешение местного управления Роспотребнадзора. В Северном округе Москвы освежиться можно в зоне отдыха «Левобережье», на востоке столицы — в Путяевском пруду № 1 и озере Белое, в Западном округе — в Мещерском озере. На северо-западе купаться разрешили на пляжах «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», на юго-западе — в водоеме в Тропареве, Большом городском пруде, зеленоградских озерах Черное и Школьное и Головинских прудах.