Москвичам пообещали до +27 градусов 9 июля

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице в субботу, 9 июля. Воздух днем прогреется максимум до +27 градусов, сообщил Гидрометцентр.

По информации синоптиков, днем в городе будет облачно с прояснениями и кратковременным дождем. В некоторых районах пройдет гроза. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. Ночью похолодает до +16…+18 градусов. Ветер усилится до 10 метров в секунду. На следующий день ожидается такая же погода, но воздух прогреется до +29 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей и гостей города вряд ли порадует погода в выходные. Все дело во влиянии ползучей фронтальной волновой системы атмосферных фронтов, которая принесет ливни и грозы. При этом Тишковец отметил, что в субботу погода будет немного лучше, чем в воскресенье.