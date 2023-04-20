Экология 20 апреля 2023, 08:07 Москвичам пообещали до +18 градусов в четверг Гидрометцентр: в Москве днем 20 апреля будет до +18, ночью ударят заморозки Сайт мэра и правительства Москвы

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Днем 20 апреля в Москве ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +18 градусов, а ночью температура резко снизится. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Если в дневные часы в столице будет от +16… +18 градусов, то в ночь на 21 апреля — всего +3 градуса. Что касается Подмосковья, там в четверг будет от +13 до +18 градусов, в ночное время — также до +3 градусов.

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Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале уточнил, что дневная температура воздуха выше климатической нормы на три-четыре градуса. Он отметил, что Москва 20 апреля будет находиться под влиянием «гребня скандинавского антициклона». По словам специалиста, благодаря этому дождей в столице не прогнозируется.

Гидрометцентр уточнил, что в четверг ожидается северо-восточный или северный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба.