Экология 17 сентября 2023, 04:04 Москвичам пообещали бабье лето в последние дни сентября Метеоролог Позднякова допустила в конце сентября приход бабьего лета Pxhere

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В конце сентября в Москве будет наблюдаться еще одно «бабье лето». Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, в конце последней пентады этого месяца характер погоды будет изменчивым.

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«Нас пересечет холодный атмосферный фронт, который проявит себя и дождями и значительным понижением температуры», — пояснила она.

При этом Позднякова спрогнозировала возможную теплую погоду в последние дни сентября.

«Не исключено, что и в конце сентября возможна еще одна волна более теплой погоды, чем то, что мы будем наблюдать в начале последней пятидневки сентября», — резюмировала специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые настоящие заморозки в столичном регионе наступят не раньше начала октября. Он отметил, что в Москве обычно начинает холодать к 27–30 сентября.