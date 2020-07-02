Москвичам пообещали аномальную жару в четверг

В Москве четверг, 2 июля, выдастся жарким. Температура воздуха будет выше климатической нормы, несмотря на скоротечные ливни и порывистый ветер.

На погоду в столице окажет влияние атмосферный фронт, сообщил сайт «Метеовести». Из-за него над Москвой соберутся грозовые тучи. Они принесут с собой сильные кратковременные дожди и порывистый ветер.

Все это «не помешает температурному фону на два градуса превысить свою климатическую норму».

Четверг в столице будет облачным, с прояснениями. Не исключено, что во второй половине дня начнется дождь и гроза. Воздух прогреется до +25…+27 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут +27.

Ветер юго-западный, скорость 4–9 метров в секунду. Во время грозы его порывы усилятся. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне москвичей предупреждали об идущем на город грозовом фронте. Ожидалось, что в столице выпадет свыше 20 миллиметров осадков, возможен град, а скорость ветра во время непогоды достигнет 18–20 метров в секунду.