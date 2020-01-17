Москвичам объяснили аномальное тепло. Оно сменится ледяной зимой

На календаре середина января, а за окном температура не опускается ниже нуля. Вчера синоптики зафиксировали рекордные показатели — термометр показал +3,3 градуса. Последний раз такая теплая погода наблюдалась в 1925 году. «360» разбирается, с чем связано такое рекордное потепление и есть ли у москвичей шанс увидеть настоящую холодную зиму.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов уверен, что отчаиваться не стоит — настоящая ледяная зима еще может наступить.

«Только середина января, а то, что сейчас происходит, связано с конфигурацией атмосферных волн. Эти волны очень медленно движутся — никто не сказал, что они должны быть гвоздями прибиты к определенному району. Если они переместятся, на нас обрушатся холод и самая настоящая зима. Это явление совершенно не исключено, но в ближайшую неделю его точно не будет», — пояснил он во время беседы с «360».

Он пояснил, что аномально теплая зима в этом году не показатель того, что такая погода теперь будет ежегодно. Он рассказал, что такие теплые аномалии были и раньше — не только недавнем времени, но и в прошлом — при Иване Грозном, во время восстания Ивана Хмельницкого, а также в годы жизни Пушкина.

Кислов пояснил, что такая погода устанавливалась так часто, что для нее придумали специальное название — западноевропейская зима. Это термин появился в 80-е годы, когда такая погода стала довольно типичной.

«Если рассматривать вопрос „почему это происходит“ как тривиальный, то ответ очень простой. Потому, что такая установилась система циркуляции — воздух все время поступает с запада, юго-запада и иногда немного с северо-запада», — сказал Кислов

Он пояснил, что сегодня воздух поступает совсем с юга, поэтому температура поднялась до отметки +4 градуса. Завтра ситуация немного изменится — ветер подует с северо-запада и столбик термометра упадет до нуля или -1 градуса. Кислов пояснил, что такие слабые колебания проходят в западном потоке, который гонит теплый и влажный атлантический воздух на материк — именно так можно ответить на простую часть вопроса об аномально теплой температуре.

«А сложный вопрос заключается в том, почему же такая ситуация в этом году установилась? Можно, конечно, здесь сказать об определенных аномалиях температуры в Атлантическом океане, но тогда возникает вопрос, почему они возникли? Тут наука бессильна, мы не можем ничего сказать», — заключил Кислов.