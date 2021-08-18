Москвичам назвали сроки спада жары

Жаркая погода в Москве сменится незначительным понижением температуры и легкими осадками уже во второй половине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В беседе с «Интерфаксом» он отметил, что изменения погоды ждать уже совершенно недолго.

«Вот эта жаркая погода была обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории, на Урале, а по западной периферии этого антициклона перемещаются очень жаркие воздушные массы из Средней Азии, из Туркменистана. Но с Северо-Запада неуклонно наступает область низкого давления, циклоническая область, наиболее заметно ощущение циклона проявится в СЗФО», — отметил Вильфанд.

В среду температура в Москве сохранится на уровне +27…+29 градусов, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня.

В четверг, как отметил Вильфанд, ночью и днем будет уже достаточно сильный дождь, облачно, давление и температура понизятся, максимальное значение — +22…+24 градуса. При этом он отметил, что и этот температурный фон будет выше нормы примерно на три градуса.

В пятницу в столице ожидается повышение температуры до +24…+26 градусов, а также небольшие осадки и облачная погода с прояснениями.

Температура снова незначительно понизится в выходные и сохранится в диапазоне от +20 до +25 градусов.

На протяжении всей недели жителей столицы ожидают теплые ночи с минимальными температурами +17…+19 градусов.

Жаркая погода, как заметил метеоролог, смещается на восток европейской территории России. Это вызовет значительное повышение температуры в Приволжском федеральном округе.

«Весь Приволжский федеральный округ, начиная с Кировской области и заканчивая Саратовской, Самарской, наиболее жаркая погода именно в этих регионах будет, причем несусветная жара — +33…+38 градусов. Нижегородская область, Татарстан, Ульяновская область, Самарская, Саратовская область, Башкортостан, вот такая очень высокая температура, и без осадков», — предупредил Вильфанд.

Ранее днем сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Астраханской и Волгоградской областей о надвигающейся жаре. По их данным, в четверг, 19 августа, в этих регионах ожидается повышение температуры до 40 градусов.