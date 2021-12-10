Москвичам и жителям Подмосковья пообещали оттепель на следующей неделе

Оттепель придет в Москву и Московскую область с четверга. Столбики термометров могут подняться до +4 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры. Со вторника температура будет выше нормы на два градуса, в четверг — на три градуса выше, в (следующую — прим. ред.) пятницу — на четыре градуса выше», — сказал Вильфанд РИА «Новости».

Он уточнил, что температура 16 декабря днем ожидается от -1 до +4 градусов. Сильных осадков не прогнозируется, но возможна облачность.

Предыдущую ночь в Москве и Подмосковье синоптики назвали самой холодной за всю зиму. Температура опустилась на базовой столичной метеостанции ВДНХ до -15,6 градуса, за городом было еще холоднее. Например, в Клину — до -24,1 градуса, в Волоколамске — до -23,4 градуса, в Электростали — до -22,7 градуса.

Такие показатели являются аномальные — температура оказалась на 7-10 градусов меньше климатической нормы.