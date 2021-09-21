Москвичам и жителям Подмосковья пообещали дождь и не больше +10 градусов во вторник

Столбики термометров днем 21 сентября в Москве поднимутся не выше +9 градусов, в Подмосковье — не выше +10 градусов. Во вторник возможны дожди. Об этом рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в Москве продолжит формировать ненастный европейский циклон. Погода будет облачная, временами пройдут дожди», — сказал синоптики.

По его словам, в Москве в дневные часы от +7 до +9 градусов, в Московской области — от +5 до +10 градусов. Будет дуть восточный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

«По-прежнему холодно, по-прежнему дожди», — резюмировал Леус.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю.

Между тем уже в среду, 22 сентября, в Северном полушарии наступит осеннее равноденствие. То есть день по продолжительности сравняется с ночью. Об этом написало РИА ФАН. Если в это время установится антициклон, то можно ждать бабьего лета.