Москвичам и жителям области рассказали о погоде в Рождество

Жители московского региона проведут Рождество при облачной погоде с небольшими осадками. Синоптики обещают 7 января высокое атмосферное давление и до -3 градусов мороза. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода в Москве и по области преимущественно облачная, местами пройдет слабый снег, возможна гололедица», — цитирует Леуса РИА «Новости».

По его словам, 7 января столбики термометров в столице покажут от нуля до -2 градусов, по области ожидается от -3 до +1 градуса тепла.

При этом ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метро в секунду. Атмосферное давление обещают выше нормы. Оно составит 753 миллиметра ртутного столба.

В целом, в московском регионе ожидается пасмурная погода в течение всей недели. Температура воздух будет колебаться от нуля до +3 градусов тепла.

Синоптики уже предупреждали, что россиян ждет аномально теплый январь с изменчивой и ветреной погодой.