Экология 22 февраля 2023, 09:25 Москвичам анонсировали небольшое потепление Синоптик Леус сообщил о потеплении в Москве с 23 февраля Сайт мэра и правительства Москвы

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Морозы в Москве начнут ослабевать с 23 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В четверг без осадков, а морозы начнут постепенно ослабевать», — написал он.

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Сегодня в городе сохранятся «аномально морозный температурный фон» и умеренная солнечная активность. Уже ушедший циклон напоследок отметится небольшим снегом, в основном в юго-восточной части региона. Столбик термометра опустится до -12 градусов, по области — до -14. Порывы северо-западного ветра достигнут девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, это около нормы. Геомагнитное поле будет неустойчивым.

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Ранее Леус отмечал, что из-за постепенной смены московского климата метеорологи уже руководствуются не теми нормами, что 30 лет назад: например, если тогда климатическая весна начиналась условно с 27 марта (среднесуточная температура воздуха поднималась выше нуля), то теперь — уже с 20 марта.