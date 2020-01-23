Три вида осадков выпадут в Москве в один день

Нестандартная ситуация ожидает москвичей 24 января. На их головы в один день поочередно выпадут — утром пройдет снег, днем ожидается мокрый снег и вечером — дождь.

Эту информацию ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пообещал, что москвичи «ощутят все прелести» погоды.

Эксперт объяснил, что удивительное сочетание осадков вызвано приближение к столице теплого фронта. Но есть и хорошие новости — они не будут слишком обильными. Приблизительно по миллиметру каждого вида. По данным Гидрометцентра ночью 24 января ожидаются 5-7 градусов мороза, днем — 1-3 градуса тепла.

Ранее синоптики сообщали, что зимняя погода продержится в регионе еще приблизительно пять дней. Сейчас высота снежного покрова около пяти сантиметров.