Москве предсказали «вишневую» зиму
«Грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. А это значит, по статистике, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин «вишневая» зима»», — сказано на сайте «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».
Новый год уже на пороге. Праздничная иллюминация украсила ТЦ «МЕГА — Белая дача» в КотельникахПодробнее
Как рассказали метеорологи, за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве выдалось всего семь таких сезона. При этом самой теплой до сих пор считалась зима 1960/1961 года. Тогда на улице было в среднем на 4,9 градуса теплее, чем положено по норме. В наступившем XXI веке «вишневых» теплых зим было четыре.
«Все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный», — добавили синоптики.