Москве предсказали «вишневую» зиму

Зима в Москве будет теплой. Температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы. Такие аномалии на метеорологических картах выделяют розовым цветом — чем выше температура, тем цвет насыщеннее. В этом году зима будет «вишневой».

«Грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. А это значит, по статистике, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин «вишневая» зима»», — сказано на сайте «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

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Как рассказали метеорологи, за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве выдалось всего семь таких сезона. При этом самой теплой до сих пор считалась зима 1960/1961 года. Тогда на улице было в среднем на 4,9 градуса теплее, чем положено по норме. В наступившем XXI веке «вишневых» теплых зим было четыре.

«Все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный», — добавили синоптики.