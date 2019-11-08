  • Москве предсказали «вишневую» зиму

    08 ноября 2019, 12:02

    Алексей Сахаров

    Зима в Москве будет теплой. Температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы. Такие аномалии на метеорологических картах выделяют розовым цветом — чем выше температура, тем цвет насыщеннее. В этом году зима будет «вишневой».
    Москве предсказали «вишневую» зиму

    «Грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. А это значит, по статистике, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин «вишневая» зима»», — сказано на сайте «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

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    Как рассказали метеорологи, за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве выдалось всего семь таких сезона. При этом самой теплой до сих пор считалась зима 1960/1961 года. Тогда на улице было в среднем на 4,9 градуса теплее, чем положено по норме. В наступившем XXI веке «вишневых» теплых зим было четыре.

    «Все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный», — добавили синоптики.