Москве предрекли возвращение аномальной жары 2010 года в ближайшее десятилетие

В Москве может повториться ситуация 2010 года, когда температура воздуха была аномально высокой. Такое предположение сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. В ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны», — сказал Шувалов.

Часть европейских стран уже почувствовала на себе возвращение аномально теплой погоды. На прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до +40 градусов. Шувалов сказал, что тем самым мог быть побит исторический рекорд.

Высокие температуры также зафиксировали в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.

Климатолог отметил, что наступление жары на территории Великобритании смогли предсказать за четыре-пять дней.