  • Москве и Подмосковью спрогнозировали необычно теплый декабрь

    20 ноября 2019, 08:14

    Юлия Булыгина

    В Москве и Подмосковье декабрь будет аномально теплым, снег ожидается не ранее начала последнего месяца года. Синоптики считают, что необычно тепло будет на всей северной половине России.
    Москве и Подмосковью спрогнозировали необычно теплый декабрь

    Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал «Российской газете», что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье похолодает, но все равно будет теплее обычного. Кроме того, осадков практически не ожидается.

    Выше нормы температура остается на Урале и на севере Красноярского края. В южной части центра России, Приволжье и на Северном Кавказе погода будет близкой к норме. Зато Якутию ждут морозы, синоптики прогнозируют, что по ночам там будет ниже 40 градусов.

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    Малоснежный декабрь метеорологи ожидают в Южном и Приволжском федеральных округах. В столице в первый месяц зимы обычно выпадает до 56 миллиметров осадков. Много снега будет на юге Сибири, на Ямале и Таймыр­е, на Камчатке, в Ма­гаданской области и Хабаровском крае.

    Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз. Более точные данные синоптики назовут в конце ноября.

    Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что с вечера 20 ноября в Москве и Подмосковье начнется похолодание. Температура понизится на шесть-восемь градусов и уйдет в устойчивый минус. При этом осадков не ожидается. Такая погода, по словам синоптиков, характерна для января-февраля.