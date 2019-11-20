Москве и Подмосковью спрогнозировали необычно теплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал «Российской газете», что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье похолодает, но все равно будет теплее обычного. Кроме того, осадков практически не ожидается.
Выше нормы температура остается на Урале и на севере Красноярского края. В южной части центра России, Приволжье и на Северном Кавказе погода будет близкой к норме. Зато Якутию ждут морозы, синоптики прогнозируют, что по ночам там будет ниже 40 градусов.
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Малоснежный декабрь метеорологи ожидают в Южном и Приволжском федеральных округах. В столице в первый месяц зимы обычно выпадает до 56 миллиметров осадков. Много снега будет на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае.
Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз. Более точные данные синоптики назовут в конце ноября.
Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что с вечера 20 ноября в Москве и Подмосковье начнется похолодание. Температура понизится на шесть-восемь градусов и уйдет в устойчивый минус. При этом осадков не ожидается. Такая погода, по словам синоптиков, характерна для января-февраля.