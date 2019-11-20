Москве и Подмосковью спрогнозировали необычно теплый декабрь

В Москве и Подмосковье декабрь будет аномально теплым, снег ожидается не ранее начала последнего месяца года. Синоптики считают, что необычно тепло будет на всей северной половине России.

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал «Российской газете», что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье похолодает, но все равно будет теплее обычного. Кроме того, осадков практически не ожидается.

Выше нормы температура остается на Урале и на севере Красноярского края. В южной части центра России, Приволжье и на Северном Кавказе погода будет близкой к норме. Зато Якутию ждут морозы, синоптики прогнозируют, что по ночам там будет ниже 40 градусов.

Туман — примета тепла. Москву и область украсило дымкой Подробнее

Малоснежный декабрь метеорологи ожидают в Южном и Приволжском федеральных округах. В столице в первый месяц зимы обычно выпадает до 56 миллиметров осадков. Много снега будет на юге Сибири, на Ямале и Таймыр­е, на Камчатке, в Ма­гаданской области и Хабаровском крае.

Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз. Более точные данные синоптики назовут в конце ноября.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что с вечера 20 ноября в Москве и Подмосковье начнется похолодание. Температура понизится на шесть-восемь градусов и уйдет в устойчивый минус. При этом осадков не ожидается. Такая погода, по словам синоптиков, характерна для января-февраля.