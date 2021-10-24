Москве и области пообещали в понедельник самую холодную ночь

В Москве грядущая ночь станет самой холодной. Температура воздуха опустится до -3 градусов, а на дорогах появится ледяная корка. Об этом сообщил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

Также в воскресенье днем ожидается похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, откуда будут поступать поля облачности скоротечных очаговых осадков в смешанной фазе в виде дождя, переходящего в мокрый снег», — рассказал он РИА «Новости».

Температура воздуха в Москве днем будет от +3 до +5, в Подмосковье — +0…+5, а к вечеру похолодает. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что понедельник в Москве обещает стать самым холодным днем третьей декады октября. По его данным, столбик термометра днем покажет максимум +2…+4 градуса. В Московской области температура и вовсе может опуститься до нуля. Но зато будет выглядывать солнце.