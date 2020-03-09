Москве и области пообещали арктические холода

Москву накроют арктические ветра и холода. Непогода разгуляется к концу недели. Термометры покажут около нуля градусов, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

«Традиционный для марта возврат арктических холодов ожидается в Москве в конце недели. Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система, и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру. Ночью еще +3…+5, днем уже не выше +3…+5», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его прогноз опубликовало РИА «Новости».

Холода нагрянут не внезапно. Температура воздуха будет постепенно снижаться начиная уже со вторника, 10 марта. При этом 9 марта термометры могут показать рекордное для этого дня значение — до 10 градусов со знаком «плюс». Тем самым может быть побит рекорд 2017 года.

А вот уже в пятницу, 13 марта, над столицей России и в Подмосковье пройдут дожди с мокрым снегом. Осадки будут сопровождать порывы ветра до 23 метров в секунду. В условиях города это настоящий шторм.

Как заметил синоптик, в субботу погода будет еще суровее. Будет идти мокрый снег, термометры покажут ночью около нуля, днем до +2 градусов. В воскресенье, 15 марта, морозы окрепнут, ночью похолодает до -7 градусов, на дорогах будет скользко. Так же начнется и следующая рабочая неделя, добавил Тишковец.