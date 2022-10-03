Москвичей предупредили о сильном ветре и дождях | 360°

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Москвичей предупредили о сильном ветре и дождях

Синоптик Леус заявил о дождях и сильном ветре в Москве 3 октября

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Москва и Подмосковье попали под влияние южного циклона «Дино», из-за которого в регионе пройдут дожди и сильный ветер. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале дал прогноз на 3 октября.

«Сегодня столица окажется под влиянием активного южного циклона, названного европейскими коллегами „Дино“. Он закроет небо над регионом плотными облаками и вызовет дожди, более интенсивные в первой половине дня», — рассказал синоптик.

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Днем в понедельник в столице воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Московской области до +11…+16 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит от шести до 11 метров в секунду, порывами от 12 до 17 метров в секунду.

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Атмосферное давление возрастет, но все равно останется ниже нормы — 736 миллиметров ртутного столба. Москвичей ждет умеренная солнечная активность, возможны слабые магнитные бури. Во вторник пройдут дожди, а столбик термометра покажет от 10 до 12 градусов тепла днем.

К середине недели в городе немного похолодает, сообщили в Гидрометцентре. По предварительному прогнозу, 5 октября днем в Москве температура воздуха составит от девяти до 11 градусов, в Подмосковье — от восьми до 13 градусов.

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