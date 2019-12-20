Москва стала одним из лидеров антирейтинга по сбросу загрязненных сточных вод

Специалисты назвали города, которые лидируют по сбросу загрязненных сточных вод в природные водоемы. Список возглавили Москва и Санкт-Петербург. Впрочем, выбросы в обеих столицах за 10 лет сократились.

К таким выводам пришли составители государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году», сообщило РИА «Новости».

«Среди городских агломераций наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в природные водоемы имеют Москва и Санкт-Петербург», — указали специалисты.

В докладе указано, что в большинстве своем стоки идут из коммунальной канализации. Одними из крупных загрязнителей являются также Красноярск, Владивосток и Волгоград. В список попали Омск, Братск, Челябинск и Нижний Тагил. Кроме того, в него включили Магнитогорск, Казань, Екатеринбург, Ярославль и Самару. Сбрасывают сточные воды в Кемерово, Ростове-на-Дону, Омске, Иркутске и других городах.

В 2015 году, отмечено в материалах доклада, на 30 крупнейших городов России приходилось 34% грязных сточных вод, которые сбрасывались в поверхностные водоемы. Два года назад — в 2017-м — показатель достиг 39%, в 2018-м он уже находился на уровне 37%.

Загрязненные сточные воды, преимущественно производственные, в большом объеме в последние годы сбрасывали в Мурманской, Архангельской, Иркутской и Самарской областях и других территориях.

С 2009 года, указали авторы доклада, неочищенных выбросов в Москве стало меньше: с 1584 миллионов кубометров их объем сократился до 854,6 миллиона кубометра. В Санкт-Петербурге за аналогичный период показатели изменились с 1105 миллионов до 951,2 миллиона кубометров.

Снижается объем грязных сточных вод в Волгограде и Красноярске. Меньше их стало в Самаре, Омске, Перми, Екатеринбурге, Чите и Уфе. В пермских Магнитогорске и Березниках он, наоборот, вырос.

При этом необходимо учитывать, что с 2005 по 2018 годы примерно на 70% снизилось число водопользователей, которые составляют отчеты в сельском хозяйстве.

В целом специалисты пришли к выводу, что «сколько-нибудь значительного улучшения качества поверхностных и подземных водных ресурсов в целом по стране не наблюдается».