Экология 28 августа 2023, 17:28 Москву-реку очистили от 400 тонн мусора с начала навигации Около 400 тонн мусора собрали с поверхности Москвы-реки с начала навигации Сайт мэра и правительства Москвы

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Коммунальный флот ежедневно патрулирует акваторию Москвы-реки. С начала года с ее поверхности специалисты городского хозяйства столицы собрали около 400 тонн мусора. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок», — рассказал он.

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Бирюков подчеркнул, что основное внимание уделяют верховьям водоема, чтобы мусор не успел уплыть вниз. Также на северо-западе в основном собирают крупногабаритные отходы, в центре — мелкий.

«Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем», — заключил Бирюков.

Заммэра добавил, что на небольших глубинах работают маломерные суда, а для извлечения песка и грунта — плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Ранее жителям столицы сообщили, что набережную у станции БКЛ «Нагатинский Затон» благоустроят в Москве.