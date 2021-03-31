Москва провела круглый стол по теме экологии в промышленности

Тематический круглый стол «Может ли промышленность быть экологичной?» состоялся в Москве. На нем обсудили вопросы зеленой трансформации московской промышленности и инфраструктуры города, способы организации малоотходных производств, вопросы утилизации и вторичной переработки.

Источник фото: www.mos.ru

Мероприятие было организовано Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно со «Сбербанком». Его модерировал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

На круглом столе отметили, что каждое второе московское предприятие реализует проекты в области улучшения экологии и внедряет современные зеленые технологии в свое производство. За последние годы в Москве значительно улучшилась экологическая ситуация — на днях Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин.

Московский НПЗ представил на мероприятии доклад о достижениях программы экологической модернизации за 10 лет. С 2011 года предприятие на 80% обновило производственные мощности и на 75% сократило воздействие на окружающую среду.

Одна из важных задач модернизации Московского НПЗ — постоянный рост экологических характеристик предприятия. Благодаря современным природоохранным технологиям мы сокращаем расход энергоресурсов на производственные процессы и снижаем нагрузку на окружающую среду. А строгое соблюдение экологических норм находится под постоянным онлайн-контролем автоматизированных систем мониторинга Юрий Ерохин руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ.

«Столичные предприятия — одни из лидеров по внедрению инновационных и природоохранных проектов в российской промышленности. В числе наиболее активных инноваторов в области экологических технологий — Московский НПЗ. Очень важно, чтобы лучшие экологические практики максимально широко внедрялись в отечественный промышленный сектор. В этом отношении круглый стол — прекрасная площадка, чтобы поделиться и перенять ценный опыт», — сказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, статс-секретарь Анна Кузменко.

Источник фото: www.mos.ru

По данным экспертов, сегодня 93% воздействия на атмосферу в Москве приходятся на автомобильный транспорт и лишь 7% на предприятия. Так что, решая транспортные вопросы, столица во многом решает и экологические.

Правительство Москвы находится в постоянном поиске вариантов для минимизации экологического вреда. В городе уже работает пропускной режим для въезда грузового транспорта с низким экологическим классом, идет постоянная работа по высадке зеленых насаждений и развитию дорожной инфраструктуры, снижающей число пробок. Развитие экологичного общественного транспорта — еще одна современная тенденция Анна Кузменко замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как уточнила Кузменко, в рамках концессионного соглашения, заключенного между частным инвестором и Москвой, совсем скоро на севере города появится безвредная для экологии канатная дорога, которая соединит две станции метро — «Сходненская» и «Речной вокзал».

Источник фото: www.mos.ru

Московские власти активно поддерживают эко-компании, поэтому встретились с ними, чтобы узнать не только о дальнейших планах и новых проектах, но и выявить, какую поддержку от города ждет бизнес.

«Круглый стол по теме экологии — это первое для нас мероприятие в такой сфере. К беседе мы пригласили и промышленные предприятия столицы, и экспертов, и представителей власти, ведь эффективные зеленые трансформации города возможны только при условии комплексного подхода. У каждой из сторон — свои задачи. Если от предприятий ждут экологической модернизации их отдельных производственных процессов и инфраструктуры в целом, то от столичных властей — создания благоприятных условий для таких преобразований, а также зеленых проектов в части организации городской среды и жизни мегаполиса», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.