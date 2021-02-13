Москва пообещала расчистить дороги примерно за три дня

Дептранс Москвы в своем Telegram сообщил, что на уборку снега понадобится около трех дней. Также ведомство рекомендовало минимизировать поездки на автомобилях.

Они уточнили, что сейчас в уборке задействованы примерно 13,5 тысячи снегоуборочных машин. Снег убирается на обочину и занимает часть правой полосы. Из-за этого улицы сужаются на треть, а то и вполовину. По этой причине образуются пробки, машины иногда застревают в сугробах.

«Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно. Чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней», — рассказали в дептрансе и добавили, что такая погода продлится до 14 февраля.

Ранее коммунальщики Санкт-Петербурга повредили автомобиль, пока чистили крыши. Владелица машины рассказала, что ее транспортное средство повредила глыба льда, а сверху сотрудники накидали снега, видимо, чтобы скрыть происшествие. На машине оставили объявление о проведении работ, сообщило ИА «Невские новости».

«Уважаемые автовладельцы! 11 февраля в Заячьем переулке, д. 3, будут проводиться работы по сброске снега. Просьба не парковать автомобили, в случае повреждения авто УК ответственности не несет», — написали они.