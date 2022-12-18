Экология 18 декабря 2022, 09:52 Москва побила исторический рекорд по высоте сугробов Синоптик Тишковец: сугробы в Москве стали самыми высокими за всю историю метеонаблюдений РИА «Новости»

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Сугробы в Москве утром 18 декабря стали самыми высокими за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его данным, к 09:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова выросла на 10 сантиметров за сутки и достигла 33 сантиметров, в Тушино показатель такой же, а в Балачуге сугробы выросли до 38 сантиметров.

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«Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль. Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию», — отметил Тишковец.

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В последний раз высота снежного покрова достигала примерно таких же значений в 1993 году (30 сантиметров), а максимальной была в 1989 году (31 сантиметр).

Синоптик добавил, что в Московской области самые высокие сугробы — в Черустях (43 сантиметра), Коломне (42 сантиметра) и Клину (40 сантиметров). Тишковец предупредил, что до вечера высота снежного покрова прибавится, поскольку снегопад продолжится.

Из-за непогоды в Москве отменили и задержали более 60 авиарейсов.