Москва останется без снега

Снег в ближайшие дни полностью растает в Москве. Проталины могут появиться на реках и озерах. Экологический коллапс случится из-за непривычно теплой для января погоды.

«В ближайшие дни столичная погода лишится последних зимних атрибутов. <...> Температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы, а значит, от снега и наледи на тротуарах не останется и следа», — сказано в сообщении на сайте «Метеоновости» Московского метеобюро.

Также растает лед на реках и прудах. В пятницу ожидается от +1 до +3 градусов тепла. В субботу днем от 0 до +2 градусов. В воскресенье — от -1 до +1 днем и до -3 градусов ночью. Метеорологи заявили, что такая температура больше характера для конца марта.

Специалисты Московского метеобюро добавили, что в первой половине января средняя температура воздуха в российской столице оказалась на восемь-девять градусов выше нормы. Максимально низкая температура в январе 2020 года — -7 градусов.

Считается, что холоднее всего в этом месяце должно быть на Крещение. Однако синоптики считают, что Европейской части России в этом году не стоит ждать крещенских морозов.