Москва обновила температурный рекорд 70-летней давности

Самый теплый день сентября зафиксировали в Москве. По словам синоптиков, погода также обновила температурный рекорд 70-летней давности: самое теплое 11 сентября в прошлый раз было в 1949 году.

В полдень среды, 11 сентября 2019 года, воздух в Москве прогрелся до 26,3 градуса выше нуля по шкале Цельсия. Именно такая температура была зафиксирована на метеостанции в районе ВДНХ, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодняшний день стал самым теплым в Москве за все время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года. Сегодня в полдень уже воздух в Москве прогрелся до 26,3 градуса», — подтвердил синоптик. Его слова привело РИА «Новости».

Перед тем самым теплым считалось 11 сентября 1972 года. В тот день 47 лет назад воздух в столице прогрелся до +25,6 градуса.

К слову, сегодняшний день оказался еще и самым теплым в текущем календарном месяце. Так жарко в сентябре 2019 года еще не было.

Однако расслабляться не следует. Уже к воскресенью в Москве заметно посвежеет, предупредил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в воскресенье, 15 сентября температура понизится сразу градусов на 10. В ночные часы столбики термометров покажут +3…+8 градусов. Ясное небо затянут низкие облака, возможны небольшие дожди. А через неделю в регион придет бабье лето.