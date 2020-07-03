Мощный ливень с грозой накрыл Москву и некоторые города Подмосковья. Стихия превратила улицы в озера, по которым автомобилям пришлось в буквальном смысле плыть.

Жителям столицы, пользующимся метро, в этот раз крупно не повезло — не промочить ноги, выходя на улицу, оказалось просто невозможно. Вода залила выходы и входы, превратив лестницы в водопады. Так, например, сейчас выглядит вход на станцию метро «Медведково».

Венецией прикинулись и московские дворы. Водителям пришлось аккуратно переплывать затопленные дороги, чтобы не повредить машины.

Кому-то повезло наблюдать разгул стихии из окна своей квартиры.

Ну, а кому-то повезло гораздо меньше.

Оптимизма россиянам не занимать, поэтому даже в мощном дожде нашлись плюсы. Заграница сейчас недоступна, и в волнах на дороге кто-то увидел воспоминания об отдыхе в Таиланде. Такую картину можно увидеть сейчас в Красногорске.

В некоторых районах Москвы ливень оказался настолько сильным, что из-за его стены оказалось совсем не видно улицу. Это напугало и детей, и даже взрослых.