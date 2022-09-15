Москвичам пообещали небольшое потепление и дожди 15 сентября | 360°

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Москвичам пообещали небольшое потепление и дожди 15 сентября

Синоптик Леус: Москву и Подмосковье 15 сентября ожидают дожди и повышение температуры

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Москвичей и жителей Подмосковья в четверг, 15 сентября, ожидает дождливая, но теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Об этом в Telegram сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица окажется в теплом секторе циклона с центром над Ботническим заливом. Ожидается облачная, ближе к вечеру с прояснениями, погода, пройдут небольшие дожди, в начале дня местами очаги туманов», — написал он.

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По его словам, в дневные часы температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Подмосковье — от +12 до +17 градусов. Ожидается западный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление мало будет меняться и составит 738 метров ртутного столба. Данный показатель — ниже нормы.

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«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное», — добавил Леус.

По его словам, 16 сентября во второй половине дня возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до +15 градусов.

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