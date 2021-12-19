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    19 декабря 2021, 10:14

    Москва испытает на себе аномально низкое атмосферное давление

    Синоптик «Фобоса» Тишковец: аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве

    Александр Блинов

    Атмосферное давление в Москве продолжает падать и сегодня опустится сразу на 25 миллиметров ниже нормы. О погоде в столице в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

    Москва испытает на себе аномально низкое атмосферное давление

    Атмосферное давление сегодня упадет до 722 миллиметров ртутного столба.

    «Это аномально низкое атмосферное давление», — обратил внимание специалист.

    Погода днем будет облачной, временами небольшой снег. Столбик термометра застынет около нуля градусов. В Подмосковье ожидается температура -4…+1 градуса, добавил он.

    «Снегопад не будет сильным, но в течение дня снег будет сыпать, сыпать и сыпать», — сказал ведущий сотрудник.

    Синоптик сообщил, что температурный фон будет довольно мягкий, а снег — липкий. Прирост по покрову не превысит пары сантиметров. За прошедшую ночь в столице выпало пять миллиметров осадков, что составляет 8% месячной нормы, отметил Тишковец.

    Ветер будет дуть с запада, его скорость может достигать четырех-девяти метров в секунду.

    Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области до 20 декабря в связи с гололедицей, ветром до 17 метров в секунду, местами метелью.