Москва испытает на себе аномально низкое атмосферное давление

Атмосферное давление в Москве продолжает падать и сегодня опустится сразу на 25 миллиметров ниже нормы. О погоде в столице в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

Атмосферное давление сегодня упадет до 722 миллиметров ртутного столба.

«Это аномально низкое атмосферное давление», — обратил внимание специалист.

Погода днем будет облачной, временами небольшой снег. Столбик термометра застынет около нуля градусов. В Подмосковье ожидается температура -4…+1 градуса, добавил он.

«Снегопад не будет сильным, но в течение дня снег будет сыпать, сыпать и сыпать», — сказал ведущий сотрудник.

Синоптик сообщил, что температурный фон будет довольно мягкий, а снег — липкий. Прирост по покрову не превысит пары сантиметров. За прошедшую ночь в столице выпало пять миллиметров осадков, что составляет 8% месячной нормы, отметил Тишковец.

Ветер будет дуть с запада, его скорость может достигать четырех-девяти метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области до 20 декабря в связи с гололедицей, ветром до 17 метров в секунду, местами метелью.