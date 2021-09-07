Москва и Подмосковье предложили поднять штрафы за незаконные свалки

Мосгордума и Мособлдума вместе внесли в Государственную думу законопроект, в котором предлагается существенно увеличить административные штрафы за незаконный сброс мусора. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас штраф за сброс отходов из багажника автомобиля или из кузова грузовика составляет от одной до двух тысяч рублей, сказано в пояснительной записке. При этом за услугу по незаконному вывозу контейнера с отходами в московском регионе придется заплатить 10 тысяч рублей. В итоге наказания не действуют, а количество нарушений растет.

В связи с этим депутаты Москвы и Подмосковья предложили внести поправки в статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующую ответственность в этой сфере. По мнению парламентариев, нужно поднять существующие штрафы, а также более строго наказывать за выброс мусора из автомобиля.

Согласно инициативе, штраф за незаконный выброс мусора из багажника машин для обычных граждан должен первоначально составить от 10 до 15 тысяч рублей, повторно — от 20 до 30 тысяч рублей. Если сброс произошел из кузова грузовика или из прицепа с помощью трактора, то нарушителей предлагается наказывать на сумму в размере 40-50 тысяч рублей, за повторное игнорирование правил — на 60-70 тысяч рублей.

При этом штрафы для бизнесменов и предпринимателей будут начинаться от 60 тысяч рублей и доходить до 120 тысяч. Повторное нарушение повлечет конфискацию техники.