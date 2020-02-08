Москва и Подмосковье пережили самую холодную ночь зимы

Ночь с 7 на 8 февраля стала самой морозной этой зимой в Москве и Подмосковье. А всего-то -15 градусов в столице и -19 градусов в Московской области. Но и такого холода больше не будет.

«К 08:00 на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до -14,7 градуса, что на сегодняшний день является самым низким показателем за всю зиму. В подмосковных Коломне -16 градусов, Волоколамске -16,2 градуса, Клину -18,8 градуса», — написал на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что такой температурный фон четыре-пять градусов ниже положенного по климату февраля. Согласно прогнозам, такого холода этой зимой уже не будет.

Днем в субботу, 8 февраля, до -7 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах скользко. Ветер западный до 10 метров в секунду. 9 февраля потеплеет до нуля градусов, а следующая неделя начнется с плюсовой температуры — самая характерная погода этой зимы.