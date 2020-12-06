Московскому региону предсказали мороз и солнце

Морозы до −15 ожидают жителей столицы на следующей недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

«Погода будет зимняя, до среды-четверга температура будет на один-два градуса ниже нормы, а самое главное, что погода будет солнечная и ясная», — сообщил он.

По информации Вильфанда, ожидаются морозы до −15 градусов, при этом всю неделю москвичей будет радовать солнце, осадков не предвидится. Холодную погоду в столицу принес сибирский антициклон, из-за которого температура понижается до слабо отрицательных значений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также говорил, что с 7 по 13 декабря в столичном регионе и Московской области установится морозная, но солнечная погода.

По данным центра «Фобос» в начале следующей недели ночью будет до −11…−15 градусов, а дневная температура не превысит −4…−6 градусов.