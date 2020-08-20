Московскому региону предрекли тепло до +25 градусов в выходные

Последние дни августа порадуют жителей Москвы и Подмосковья хорошей погодой. По крайней мере ее стоит ожидать в конце этой недели и начале следующей. Об этом «360» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие четверо суток синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему будет определяться влиянием антициклона. Поэтому сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Ветер поутихнет практически до штилевых значений», — рассказал Тишковец. По его словам, температурный фон будет даже немного превышать среднюю климатическую норму августа. В ночь на пятницу воздух в Подмосковье остынет до +6…+11 градусов. Днем прогреется до +19… +24 градусов. В субботу и воскресенье станет еще теплее. Ночью — от +8 до +13 градусов, днем ожидается +20… +25. В понедельник возможны +21… +26 Евгений Тишковец. Воскресенье и понедельник будут самыми теплыми днями. Погода начнет портиться с 25 августа. К России приблизится циклон атлантического происхождения. Температурный фон станет понижаться, но будет соответствовать многолетним климатическим показателям. Тем временем заморозки наступили в некоторых российских регионах.