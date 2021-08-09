Московскому региону пообещали жару под +30 градусов

Жара вернется в московский регион в этот понедельник, который обещает стать самым жарким днем наступившей недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Российской газете».

Столбики термометра в Москве и Подмосковье сегодня подскочат до +30 градусов, а то и выше. Облака развеются, поэтому тепло от земли воспарит в верхний слой атмосферы.

Но жителям московского региона прогнозируют не такую жару, как в Черноземье. Вильфанд сообщил, что до +37 градусов ожидается в Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежской областях.

Уже во вторник температура в центральной части России понизится. Синоптик объяснил это тем, что 10 августа начнется противостояние гребня высокого давления и ложбины низкого. Прогнозируется уже до +28 градусов, но и это на четыре градуса выше нормы.

С середины недели температура начнет постепенно понижаться до +23…+25 градусов. Однако и такие значения на пару градусов превышают норму, заметил Вильфанд.

Подмосковным жителям ранее напомнили о правилах безопасного купания в водоемах.